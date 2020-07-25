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Житель алтайского села ограбил дом на глазах у хозяйки

, ИА "Амител"
Мужчина зачем-то украл нож
Фото: nozhikov.net

Фото: nozhikov.net

Женщина 1963 года рождения обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Найти преступника полицейским удалось очень быстро.

Потерпевшая рассказала, что мужчина на ее глазах перелез через забор, дошел до веранды, взял оттуда нож стоимостью тысячу рублей и сбежал. То, что хозяйка была дома, грабителя не остановило. 

Подозреваемым оказался житель Ребрихинского района 1980 года рождения. Зачем ему понадобилось красть нож, неизвестно.

"В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Речь идет о 161 статье Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж", – рассказали в МВД.   

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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