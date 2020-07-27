За первые два месяца лета в Бийске благоустроили лишь один двор

В Бийске в рамках программы "Комфортная городская среда" за год успели отремонтировать лишь один двор из планируемых 78, сообщает "Бийский рабочий".
Конкурс на благоустройство в 2020 году выиграла дорожная компания из Омска. В начале ремонтного сезона она заявила о смене тактики работы – все объекты будут сдавать поочередно. Однако за два месяца подрядчику удалось полностью отремонтировать лишь четыре участка, которые по факту являются одним полноценным двором.
Всего в этом году в рамках федеральной программы планируют благоустроить 78 дворов. Общая стоимость работ – более 200 миллионов рублей. Однако на данный момент подрядчик работает лишь на 17 адресах.
На последнем селекторном совещании представители компании сообщили, что к активным работам предприятие приступит на следующей неделе. Однако муниципалитет сомневается в подобном подходе – у дорожников осталось лишь два месяца на завершение ремонта. Нерасторопность может привести к тому, что благоустройство некоторых объектов придется перенести на следующий год.
Комментарии
Ну а, куда заказчик смотрит, или в доли ....