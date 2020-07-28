Пьяный житель Барнаула избил жену и застрелил соседа

46-летнего жителя Барнаула обвиняют в убийстве соседа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
"Днем 26 июля 2020 года в селе Власиха в гости к семейной паре, которые находились в компании друзей, пришли соседи – 46-летний мужчина и его сожительница. Немного посидев, они ушли к себе домой, а вскоре мужчина вернулся и попросил вызвать скорую медицинскую помощь, так как сильно избил свою гражданскую супругу. После госпитализации женщины между соседями возник конфликт из-за произошедшего. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый сходил в свой дом за оружием и произвел несколько выстрелов в 33-летнего соседа", – рассказали в ведомстве.
Сейчас следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Кроме того, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что жительница села Шелаболиха разгромила дом пенсионерки из-за 170 рублей. Теперь злоумышленнице грозит до семи лет лишения свободы.
Комментарии
Почему пьянь имеет оружие.
Почему пьянь имеет оружие.
Если бы он зарезал соседа, то у вас вопросов бы не возникло?
Ну тут уж не альфа-самец защищал свою самку, тут пьянь сначала избил свою женщину, а потом соседа застрелил, который видимо что-то не то по этому поводу сказал. И ведь пошел сначала за оружием, имел время успокоиться