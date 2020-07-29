АлтГТУ опубликовал прогноз результатов зачисления абитуриентов

Алтайский государственный технический университет предлагает абитуриентам спрогнозировать свое зачисление. Для этого на сайте вуза в разделе "Поступающим" выставлен прогноз результатов. Для того чтобы посмотреть шансы на поступление, необходимо выбрать направление подготовки (специальность).
В 2020 году каждый поступающий на обучение по программам бакалавриата и специалитета может онлайн оценить свою конкурсную позицию и определиться, на какое направление подготовки или специальность подать заявление. Поступающие на бюджетные места должны дать согласие на зачисление в день подачи заявления о приеме; по общему конкурсу на I этапе – 22 и 23 августа 2020 года до 18:00; на II этапе – 24 и 25 августа 2020 года до 18:00.
Официальное зачисление на направления подготовки по очной, очно-заочной формам обучения на бюджетной основе пройдет в два этапа – 24 и 26 августа 2020 года.
В 2020 году заявления на поступление принимаются в online-формате.
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