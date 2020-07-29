Пользователи Instagram, которые следят за жизнью Ксении Собчак, предполагают, что она может быть беременна. Слухи появились после того, как Константин Богомолов в соцсети опубликовал фото своей жены.
"Она в положении?", "Ксения беременна или я ошибаюсь?", "Скоро мама", "Животик уже видно", "Беременна?" – пишут комментаторы под снимком.
Ранее в социальных сетях уже писали о том, что Собчак ждет очередного ребенка, однако тогда сама телеведущая никак не прокомментировала эту информацию.
Ксения уже воспитывает трехлетнего сына Платона от своего бывшего мужа Максима Виторгана. У Богомолова от предыдущего брака есть дочь.
Комментарии
нас рать
Лошадь понесла...
родит жеребёночка