Город для жизни. Секс-шопов в Барнауле больше, чем похоронных бюро

Журналисты "Комсомольской правды" решили выяснить, существует ли в современной России прототип "уездного города N" из романа "12 стульев" Ильфа и Петрова. Критерии населенного пункта были описаны в самом романе.
"В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть", – так город представлялся героям.
При помощи портала 2ГИС журналисты проверили, сколько развлекательных и не очень заведений есть в городах России.
Оказалось, что Барнаул особенно богат на парикмахерские, которых здесь 736. В целом индустрия красоты и здоровья в городе представлена обширно, за исключением барбершопов. Мужчин со стрижками обделили.
Любят барнаульцы, судя по данным портала, заняться сексом и занять до зарплаты. Микрокредитных организаций в городе целых 79, а интим-магазинов 37, что по соотношению на 10 тысяч населения даже больше, чем в Москве (0,58 против 0,45).
Комментарии
а интим магазинов 37, что по соотношению на 10 тысяч населения даже больше, чем в Москве (0,58 против 0,45).
Урааа, уделали Москву
И чем теперь заняться по жизни, все ниши заняты
хотели демографию повышать, а что удивляетесь? похоронных бюро должно быть больше?
Это потому что нам не привыкать
29.07.2020 13:52
гость
хотели демографию повышать, а что удивляетесь?
Ну не знаю, каким образом силиконовыми причиндалами можно демографии улучшить...
Намекаете куда инвестиции вкладывать? Как известно в промышленность бесполезно