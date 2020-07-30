Управлять и планировать. За четыре дня бизнесмены Алтая узнают, как добиться успеха

Бизнесменов Алтая приглашают на тренинг "Школа предпринимательства". Мероприятие пройдет с 10 по 14 августа 2020 года. Организатор – центр "Мой бизнес".
Спикеры расскажут об основных навыках для развития бизнеса. Программа рассчитана на людей, которые уже открыли свое дело. Тренинг поможет им проанализировать и улучшить деятельность компании.
Темы программы "Школа предпринимательства":
- маркетинговые исследования и анализ бизнеса;
- маркетинговое планирование;
- управление человеческими ресурсами;
- управление товарно-материальными запасами;
- финансовое планирование;
- калькуляция себестоимости товара или услуги;
- ведение бухгалтерского учета;
- управление предприятием.
Семинар состоится в офисе центра "Мой бизнес" по адресу: город Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19. Участие бесплатное. Желающим нужно до 5 августа 2020 года подать заявку на сайте. Количество мест ограничено – не более 15 человек.
Обращаем внимание, что в связи с возможным продлением срока действия ограничительных мер по организации массовых мероприятий на территории Алтайского края сроки образовательной программы могут быть перенесены.
Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел. 8 800 222 8322
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