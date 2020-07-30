Житель Алтайского края зарезал немощного брата, чтобы за ним не ухаживали

54-летнего жителя Петропавловского района будут судить по обвинению в убийстве родного брата с особой жестокостью, пишет пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, злоумышленник проживал со своей престарелой матерью и 56-летним братом, который после тяжелой болезни требовал особого ухода.
"В один из дней марта 2020 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал высказывать недовольство по поводу того, что мать вынуждена ухаживать за братом. Между родственниками возник конфликт, в ходе которого обвиняемый на глазах у матери причинил более 40 ножевых ранений брату, от которых он скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что следователи собрали достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
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