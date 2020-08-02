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До +30°С и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 августа

, ИА "Амител"
Тепло вернулось в регион
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Жаркая погода установится в Алтайском крае в воскресенье, 2 августа, передает сайт регионального Гидрометцентра.

Согласно данным метеорологов, днем в регионе столбики термометров покажут от +25°С до +30°С. Преимущественно без осадков. Утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле температура воздуха закрепится на отметке +26°С... +28°С. Без осадков. Скорость северо-восточного ветра не превысит 8 м/с. Без порывов.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

2.08.2020 07:06
- гость -

Отличная погода для распития пива и купания в фонтанах.

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