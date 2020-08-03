Яблоки в России подорожали почти в полтора раза

За год стоимость яблок в РФ выросла более чем на треть, сообщает РБК. Эксперты уточняют, что цена на некоторые сорта увеличилась почти в полтора раза.
По словам старшего консультанта компании "НЭО Центр" Анастасии Сысоевой, популярный сорт "Фуджи" в июле текущего года в сравнении с июлем 2019-го стал стоить на 46% дороже, "Гала" – на 44%, "Голден Делишес" – на 38%.
Специалисты считает, что виной тому гибель урожая в России из-за мартовских заморозков. Сильнее всего досталось хозяйствам Южного и Северо-Кавказского федерального округа, где потери составили 60-80%.
В результате ретейлеры стали больше заказывать импортных яблок, которые стали дороже из-за девальвации рубля. По оценкам экспертов, доля зарубежной продукции в этом секторе сейчас составляет около 70%.
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