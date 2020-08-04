Барнаульский хоккеист повторил достижение Уэйна Гретцки

Андрей Свечников, который начинал заниматься хоккеем в Барнауле, а ныне играет за команду НХЛ "Каролина", забросил три шайбы в ворота "Рейнджерса" в матче квалификационного раунда Кубка Стенли. В итоге "Каролина" победила со счетом 4:1 и повела в серии до трех побед со счетом 2:0. Уже сегодня, 4 августа, "Кейнс"могут одержать общую победу в противостоянии.
20-летний Свечников стал одним из самых молодых за всю историю игроков, которым удавалось оформить хет-трик в матче плей-офф Кубка Стенли, пишет "Спорт-Экспресс". Барнаулец повторил достижение великого Уэйна Гретцки и уступил лишь Тэду Кеннеди и Шону Кутюрье, которые забрасывали три шайбы в возрасте 19 лет.
Отметим, что Свечников во второй раз за свою карьеру забросил более одной шайбы в матче плей-офф и пополнил компанию игроков, которым удавалось оформить два дубля в Кубке Стэнли до 21-летия.
Комментарии
Получается и в Барнауле можно в хоккей играть научиться. И в футбол на уровне игрока Челси. И бегать через барьеры быстрей всех в Европе
кто хочет - играет и добивается.
кто хочет
толькополучать - ноет тут по любому поводу
Молодец! Только он не барнаулец - ещё в детстве покинул этот город.
4.08.2020 15:39
гость
Научиться играть можно. Но чтоб играть на мировом уровне надо во-первых талант от природы иметь, во-вторых трудолюбие, достаточно обеспеченных родителей (заниматься хоккеем это очень дорого), ну и играть не в Барнауле, а "на мировом уровне"
4.08.2020 15:48
- гость -
Понятно, что не в Барнауле, учится играть в детстве можно начинать в Барнауле и это не помешает. Дойти до Челси или НХЛ.