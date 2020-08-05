Силовики устроили облаву на барнаульском рынке. Фото

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Сотрудники управления по вопросам миграции проводят рейд на барнаульском рынке, который находится на улице Власихинской в Барнауле. Как уточнили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, правоохранители выявляют нарушителей миграционного законодательства.
Мероприятие продолжается. Его результаты будут известны позднее.
Как уже сообщал amic.ru, весной 2020 года в Алтайском крае осудили педагога, которая помогала мигрантам "узаконить" работу в Алтайском крае. Женщина, пользуясь тем, что ее назначили тестером-экзаменатором иностранцев, стала за вознаграждение обеспечивать приезжим положительный результат независимо от знаний ими русского языка, истории и основ законодательства РФ. Женщина и ее подельник получили условные сроки.
Комментарии
Нелегалов и без масок.
И что?
А китайцев- производителей ковид19, свинячего гриппа, птичьего гриппа, атепичной пневмонии .. с Космонавтов59 когда будут упаковывать ???
Прям самая лучшая новость, еще проверте магазы типа Семейный бигс и мир одежы и обуви на Привокзальной 35а тц Столичный и ряды около этого тц, там и налоговой работы валом и ПДН (малолеток куча)
То чувство, когда своих проблем не хватает. Высокие зарплаты, дешевое жилье, развитая промышленность. По уровню жизни мы примерно как индусы. Зато столько понтов.
На Привокзальной давно анархия, а развел ее г-н Химочка(своей работой в ЖД районе) даже тцСтоличный магазином не назовешь сплошная барахолка, центральный вход завален тряпьем, на шмотках на цены ни маркировки, про кассы и легальность даже разговора нет, на весь ТЦ несколько отделов где арендуют ИП там порядок, а все что в пристройках и на лотках просто треш
5.08.2020 13:25
- гость
Это точно, ждали заброску в Горный и пришлось наблюдать этот подор Барнаула, походу у вас лихие 90-е, прям полный срачник в самом цетре города
Смогут Аль-Каиду победить???
Не надо незаконно приезжать в РФ, забирать рабочие места, демпинговать зарплату, скрывать налоги. У нас и так своих проблем хватает. Низкие зарплаты, дорогое жилье, не достаточно развитая промышленность
Шо, хозяева рынка не занесли вовремя?
"Россия заинтересована в притоке мигрантов, но она заинтересована в притоке тех, кто нужен стране. Я уж не говорю о ветеранах, которые всей своей жизнью заслужили, но в целом, если говорить о перспективах, это должны быть молодые, образованные, здоровые люди, которые готовы либо получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к определенной работе, имея известный уровень нужной нам квалификации и соответствующей профессии"(c)
Срочно нужны были тапки, зашёл на привокзальный,нашёл недешёвые, попросил скидку - скидок сказали нет, ну ладно ... Чек не дали, попросил выбить, выдали нефискальный. Говорю с таким чеком нужна скидка, так как вы скрываете инфу от налоговой. Попросил фискальный, как по закону, сказали надо идти в другое здание, идите говорю, я у вас здесь купил, мне что ли идти куда то ... Двое куда то ушли, пришли четверо, на своём языке что то давай обсуждать, простояв так минут 10 говорю им - я без нормального чека не уйду и буду на вас жаловаться. Только тогда выбили и выдали чек. А если бы я к ним в страну приехал и плевал бы в открытую на их законы?
Россия заинтересована в притоке мигрантов, но она заинтересована в притоке тех, кто нужен стране
По разным оценкам из стран распавшегося СССР в Россию хотят, но не могут переселится порядка 30 млн русских и русскоязычных из народов России. Даже если смогли бы 10-15 миллионов заехать вместо 10-15 миллионов мигрантов, это было бы полезно.
А если бы я к ним в страну приехал и плевал бы в открытую на их законы?
Ты что не русский что ли?