Барнаульское digital-агентство участвует в престижном всероссийском конкурсе

Барнаульское digital-агентство Zavod участвует в конкурсе "Рейтинг Рунета". Это всероссийская премия за лучшие сайты и мобильные приложения. Конкурс объединяет представителей цифрового маркетинга со всей страны. Компании, включенные в рейтинг, имеют возможность найти клиентов по всей России.
Агентство Zavod в 2020 году впервые попало на этот конкурс. Оно уже набрало нужное количество голосов в народном голосовании, теперь ожидает мнения экспертов. Агентство участвует в номинации "Лучший лендинг / одностраничный сайт".
"В этом году заявки подали более 1000 участников. Мы очень рады и гордимся, что смогли пройти этап отбора и народное голосование. Сайт, с которым мы вышли на конкурс, – "Ноутбук сервис", – рассказала руководитель digital-агентства Zavod Ирина Колясникова.
В жюри входят сотрудники крупных агентств цифрового маркетинга. Они составят топ-10 участников, прошедших до этапа голосования экспертов.
В портфолио digital-агентства Zavod – успешные проекты для "Алтай Вилладж Телецкое", клиники эстетической медицины SKV CLINIC, базы отдыха "Турсиб", стоматологической клиники "Улыбка". В 2020 году агентство запустило новую услугу – автоматизированные воронки продаж.
Digital-агентство Zavod
Тел.: +7 (3852) 202-739
Сайт: zavod.team
Комментарии
Молодцы ребята, классно когда про Барнаул пишут хорошие новости, а не только всякую чернуху.
Богата умельцами земля русская!
Очень странно что про какой-то noname пишут, а про сибирикс (который в барнауле самый крупный и раскрученный) тишина. Автор, что за халтура?
К сожалению у нас в Барнауле ничего сложного не делают. Разве что сисорт молодцы. Остальные только верстают всякие сайтики, анимашечки. На этот низкоинтеллектуальный труд способен хоть кто и образование никакое не нужно. Поэтому рынок дижитал забит битком, особенно демпингуют индусы.
рекламы много, толку мало. мое предприятие не довольно, наняло меня переделывать. куча орфографических ошибок на лендинге, инфу вообще наполовину не ту, перепутали позиции все. плюс все это долго, додалбливаться надо. так себе. их вывозит только одно - реклама на радио и связь с ФМ продакшн.