Уроженец Алтайского края рассказал об очередях на белорусской границе из-за пропусков

Уроженец Алтайского края рассказал об очередях на границе России с Белоруссией за бумажными пропусками в виде квадратиков, пишет "Тайга.инфо".
По словам собеседника издания, который работает за рубежом, такие пропуска начали выдавать гражданам РФ российские пограничники совсем недавно – примерно на прошлой неделе. Формально это объясняют пандемией коронавируса. Чтобы получить документ, нужно подтвердить цель своего визита. Так, можно проехать к родственникам, на учебу, лечение или на работу, но это должно быть документально доказано.
"Раньше не было пограничников никаких вообще, появились только сейчас, после поимки в Минске сотрудников ЧВК. Водители говорят, что до прошлого четверга такой [ерунды] не было. Я стоял [в очереди за пропуском] два часа, говорят, бывает, что и четыре часа стоят", – рассказал он.
При этом белорусы в очередях не стоят, а просто спят в автобусах. Россияне, которые не хотят дожидаться, могут обойти КПП и пойти через лес безо всякой проверки, отметил уроженец региона.
Напомним, 29 июля в Белоруссии поймали группу россиян из частной военной компании "Вагнер". Их подозревают в подготовке терактов. Среди задержанных также оказался 31-летний житель Алтайского края.
Комментарии
ну дык вроде белорусский майдан назначен на 10 августа, вот и снижают численность варягов)))