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Уроженец Алтайского края рассказал об очередях на белорусской границе из-за пропусков

, ИА "Амител"
Россиянам приходится дожидаться документа по несколько часов
Фото: tayga.info

Фото: tayga.info

Уроженец Алтайского края рассказал об очередях на границе России с Белоруссией за бумажными пропусками в виде квадратиков, пишет "Тайга.инфо".

По словам собеседника издания, который работает за рубежом, такие пропуска начали выдавать гражданам РФ российские пограничники совсем недавно – примерно на прошлой неделе. Формально это объясняют пандемией коронавируса. Чтобы получить документ, нужно подтвердить цель своего визита. Так, можно проехать к родственникам, на учебу, лечение или на работу, но это должно быть документально доказано.

"Раньше не было пограничников никаких вообще, появились только сейчас, после поимки в Минске сотрудников ЧВК. Водители говорят, что до прошлого четверга такой [ерунды] не было. Я стоял [в очереди за пропуском] два часа, говорят, бывает, что и четыре часа стоят", – рассказал он.

При этом белорусы в очередях не стоят, а просто спят в автобусах. Россияне, которые не хотят дожидаться, могут обойти КПП и пойти через лес безо всякой проверки, отметил уроженец региона.

Напомним, 29 июля в Белоруссии поймали группу россиян из частной военной компании "Вагнер". Их подозревают в подготовке терактов. Среди задержанных также оказался 31-летний житель Алтайского края.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

5.08.2020 14:51
- гость -

ну дык вроде белорусский майдан назначен на 10 августа, вот и снижают численность варягов)))

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