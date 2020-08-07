Улицы барнаульских поселков очищают от незаконных объявлений и надписей

Муниципальные служащие и волонтеры участвуют в акциях по ликвидации несанкционированных объявлений и надписей, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.
Отмечается, что сотрудники Научногородской сельской администрации провели рейд на улицах поселков Научный Городок и Казенная Заимка, а также на Гоньбинском тракте. Во время мероприятия было снято 57 объявлений.
Кроме того, к акции присоединился и актив молодежи Ленинского района. Активисты закрашивали надписи с адресами сайтов по распространению наркотиков.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2020 года в Барнауле проведено 39 рейдов, во время которых ликвидировали четыре точки незаконной уличной торговли и составили 79 административных протоколов на сумму более 106 тысяч рублей.
Комментарии
Активисты закрашивали надписи с адресами сайтов по распространению наркотиков.
Дурачьё! Завтра этот распространитель наркотиков увидит что его рекламу закрасили и послезавтра нарисует рядом новую, в результате этого город станет ещё более разрисованным.
Кроме того, к акции присоединился и актив молодежи Ленинского района. Активисты закрашивали надписи с адресами сайтов по распространению наркотиков.
Почему сотрудники не желают "воспользоваться" этим адресом и не вставят барыгу на объём?
а вообще - зачем?