В Барнауле выявляли незаконных уличных торговцев

В Октябрьском районе Барнаула прошли очередные рейды по выявлению и ликвидации несанкционированной торговли по улицам Пионеров, Германа Титова и 40 лет Октября, пишет пресс-служба администрации города.
Отмечается, что за первое полугодие 2020 года специалисты комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку провели 39 рейдов, во время которых ликвидировали четыре точки несанкционированной торговли и составили 79 административных протоколов на сумму более 106 тысяч рублей.
В администрации района рекомендовали не покупать товары у уличных продавцов, поскольку они пренебрегают санитарными требованиями. В частности, к продаваемой ими продукции зачастую нет сопутствующих документов, температурный режим хранения продуктов не соблюдается, а сами торговые точки расположены слишком близко к дорогам.
Комментарии
Бабушек разогнали а чурбанов не тронули
А где, машонке отовариваться?
ну так бабули в отличии от мамбетов деньгу не занесут
Сколько лет уже покупаем с лотков и полностью довольны!
Цены ниже чем в магазинах.
Почему администрация решает за меня, где, у кого и как брать мне фрукты и овощи?!
Хозяева магазинов устраняют конкурентов руками администрации!