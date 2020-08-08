Суббота, 8 Август, 11:12

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,64
€ 87,17
23°

877135 +0
Обь
197см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Эксперт рассказал, как долго может храниться чай и можно ли пить его просроченным

, ИА "Амител"
Пользы от такого напитка ждать не стоит
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Чай – достаточно уязвимый продукт, который очень восприимчив к внешним факторам. При этом срок его годности зависит также от сорта, сообщил агроном Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.

По его словам, чай пуэр со временем улучшает свой вкус, а обычный листовой чай, напротив, теряет полезные свойства.

"Если говорить о том, что массово употребляется, то срок хранения рассыпного чая – не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения еще меньше. А когда мы покупаем чай у неизвестного продавца, сложно говорить о его качестве изначально", – убежден агроном.

Викулов отметил, что при хранении чая в домашних условиях крайне важно обеспечить герметичность. При этом тара должна быть стеклянной или керамической, в худшем случае – металлической. Можно хранить продукт и в картонной упаковке, но лишь в течение нескольких недель.

Специалист также рассказал, что случается с листовым чаем после истечения срока годности. "Происходит окислительный процесс, разрушаются витамины, улетучиваются эфирные масла, аромат. Чай становится низкокачественным. Получается, после года хранения остается некий чайный напиток, но пользы от него совсем немного", – резюмировал Викулов.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

8.08.2020 08:38
писун

лашок. 88 пархат бьгильме

8.08.2020 11:04
- гость -

Чай и кофе выводят из организма воду, т.е. выводиться жидкости больше чем поступило, поэтому их нужно пить с кардамоном! Либо, как в Европейских ресторанах, с чаем и кофе подавать стакан с простой водой.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
11:11
Водонаева осудила Михаила Ефремова за отказ признавать вину в ДТП 0
10:41
В Барнауле до конца августа перекроют участок Павловского тракта 0
10:12
В Барнаульской многоэтажке обнаружили труп пенсионерки 1
09:42
В России предложили частично отменить транспортный налог 5
09:11
ВЦИОМ: уровень доверия к Владимиру Путину упал 9
08:40
"Почем чурчхела для народа". Репортаж из города Сочи с советами, как не переплатить 2
08:28
Самый крупный российский цветной алмаз добыли на "Эбеляхе" 4
08:05
Эксперт рассказал, как долго может храниться чай и можно ли пить его просроченным 2
07:33
Как загадать желание на падающую звезду 0
07:02
Коты, которые заслуживают "Оскар" 0
06:34
Двое пожилых людей без вести пропали в Алтайском крае 2
06:03
Никаких дождей. Прогноз погоды в Алтайском крае на 8 августа 0
23:55
Такой день. Прибежище сатанистов в Барнауле и баннеры ко Дню города 0
23:39
В России станет на один праздник больше 3
23:13
Самолет развалился на части при посадке в Индии. Есть погибшие 6
22:53
Стало известно, по какому принципу работает вакцина от COVID-19 3
22:28
В Республике Алтай частично сняли ограничения по коронавирусу 1
22:12
Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян в Минске 8
21:58
Дегтярев хочет вернуть полеты бизнес-классом для чиновников 16
21:39
Молодой житель Алтайского края тремя ножами изрезал собутыльника 0
21:14
Министр спорта Алтайского края разъяснил, где теперь можно тренироваться 0
20:54
Рестораны, поликлиники и фитнес-центры. Кому разрешили работать в Алтайском крае? 4
20:30
Алтайский край перешел ко второму этапу снятия ограничений 0
20:14
Тяжелым грузовикам запретят ездить по одной из улиц Барнаула 1
19:53
В Барнауле утвердили объекты спортивно-делового квартала 0
19:36
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 131 1
19:12
Ученые назвали алкоголь, который может облегчить течение коронавируса 0
18:53
Житель Алтайского края пойдет в суд за изнасилование 17-летней девушки 0
18:29
Более 60 детей отдыхали в нелегальном лагере на Алтае 3
18:08
В барнаульском поселке отремонтировали дорогу, где ямы достигали полметра 1
17:50
"С кем не бывает". Глава Барнаула отреагировал на курьезное видео с медицинской маской 33
17:43
Алтайский край снизил темпы прироста заболевших COVID-19 1
17:30
В Минздраве рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса 1
17:15
Жители Бийска опасаются ликвидации городского автовокзала 1
17:03
Как уйти с работы и открыть свой бизнес: реальная история предпринимателя из Заринска 6
16:52
На фейковую новость о налоговом вычете повелись более 500 жителей Алтайского края 1
16:40
Барнаульский аэропорт открывает рейсы в Турцию и Великобританию 3
16:28
Стало известно, какой будет погода в сентябре в Алтайском крае 2
16:17
Еще одна страна открыла границы для россиян 0
16:05
Одобрят за несколько часов. "Альфа-Банк" начал выдавать ипотеку жителям Барнаула 2
15:55
Священник назвал чудом повторное цветение маральника на Алтае 0
15:43
Выплаты на детей по 10 тысяч рублей за август могут дать осенью 0
15:31
Два города и два района Алтайского края не получат паспорта готовности к зиме 1
15:18
В России выявили более 5,2 тыс. новых случаев COVID-19 1
15:06
Полезное сотрудничество. Крупнейшие вузы Алтая объединят усилия для научных проектов 7
14:57
Барнаульский футболист стал игроком "Краснодара" 0
14:44
Дмитрий Быков разглядел в деле Ефремова олицетворение происходящего в России 18
14:30
Granmulino и Lan Gusto. Каких легендарных заведений лишился Барнаул в 2020 году? 9
14:19
Барнаулец вышел на пробежку и нашел "прибежище сатанистов" 18
14:04
Лукашенко заявил, что Ельцин разочаровался в своем решении назначить Путина преемником 16

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.