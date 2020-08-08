Эксперт рассказал, как долго может храниться чай и можно ли пить его просроченным

Чай – достаточно уязвимый продукт, который очень восприимчив к внешним факторам. При этом срок его годности зависит также от сорта, сообщил агроном Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.
По его словам, чай пуэр со временем улучшает свой вкус, а обычный листовой чай, напротив, теряет полезные свойства.
"Если говорить о том, что массово употребляется, то срок хранения рассыпного чая – не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения еще меньше. А когда мы покупаем чай у неизвестного продавца, сложно говорить о его качестве изначально", – убежден агроном.
Викулов отметил, что при хранении чая в домашних условиях крайне важно обеспечить герметичность. При этом тара должна быть стеклянной или керамической, в худшем случае – металлической. Можно хранить продукт и в картонной упаковке, но лишь в течение нескольких недель.
Специалист также рассказал, что случается с листовым чаем после истечения срока годности. "Происходит окислительный процесс, разрушаются витамины, улетучиваются эфирные масла, аромат. Чай становится низкокачественным. Получается, после года хранения остается некий чайный напиток, но пользы от него совсем немного", – резюмировал Викулов.
Комментарии
лашок. 88 пархат бьгильме
Чай и кофе выводят из организма воду, т.е. выводиться жидкости больше чем поступило, поэтому их нужно пить с кардамоном! Либо, как в Европейских ресторанах, с чаем и кофе подавать стакан с простой водой.