В Алтайском крае четырехлетний мальчик поджег дом и погиб

Следователи завершили предварительную проверку по факту гибели ребенка на пожаре в Кулундинском районе.
Как сообщила amic.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, установлено, что 10 июля 2020 года местная жительница, воспитывающая одна дочь и сына, отправилась на работу, а за детьми попросила присмотреть пожилую соседку. Пенсионерка отвлеклась, занимаясь своим хозяйством. В этот момент восьмилетняя девочка выбралась через окно на улицу и убежала гулять. Ее четырехлетний брат остался один, нашел спички и поджег вещи. После тушения пожара ребенка госпитализировали с отравлением угарным газом, однако спасти его не удалось.
По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Разбирательство продолжается.
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