Минтруд рассказал, в какой сфере легче всего потерять работу

Наиболее подвержены угрозе сокращения сотрудники сферы торговли, транспорта и обслуживания. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минтруд РФ.
Согласно данным издания, больше всего рискуют быть уволенными сотрудники торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей деятельности, сферы услуг и транспортной отрасли, а логистика, консалтинг, металлургия, химическая и топливная промышленность, наоборот, гарантируют людям стабильность.
В министерстве отмечают, что доля россиян, которые попадают под увольнение, составляет примерно 0,4%, это около 217 тысяч человек от общего числа трудоустроенных.
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