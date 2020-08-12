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Минтруд рассказал, в какой сфере легче всего потерять работу

, ИА "Амител"
Наибольший риск лишиться места существует на транспорте и в торговле
Фото: yur-pomosch.ru

Фото: yur-pomosch.ru

Наиболее подвержены угрозе сокращения сотрудники сферы торговли, транспорта и обслуживания. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минтруд РФ.

Согласно данным издания, больше всего рискуют быть уволенными сотрудники торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей деятельности, сферы услуг и транспортной отрасли, а логистика, консалтинг, металлургия, химическая и топливная промышленность, наоборот, гарантируют людям стабильность.

В министерстве отмечают, что доля россиян, которые попадают под увольнение, составляет примерно 0,4%, это около 217 тысяч человек от общего числа трудоустроенных.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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