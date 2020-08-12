Алтайские полицейские задержали жительницу Новосибирска с партией наркотиков

Сотрудники полиции остановили у села Боровиха Первомайского района иномарку, которой управлял частный извозчик. В салоне автомобиля находилась женщина.
"В ходе досмотра у девушки-пассажира 1987 года рождения было обнаружено и изъято 10 свертков с наркосодержащим веществом синтетического происхождения. Общий вес изъятой смеси – 265 граммов. По предварительным данным, вещество было приготовлено к продаже и предназначалось для реализации на территории Алтайского края", – рассказали в МВД.
По предварительной информации, жительница Новосибирска успела несколько месяцев проработать закладчиком на территории своего региона и в Алтайском крае.
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