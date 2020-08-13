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Гарантия 5 лет. Как СГК в Барнауле восстанавливает дороги после ремонта теплосетей

, ИА "Амител"
Эксперты отмечают, что в этом году организация работы стала лучше, чем в прошлом

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как СГК благоустраивает территорию после ремонта теплотрасс, 11 августа проверяла комиссия, в состав которой входили представители администрации Барнаула, депутаты и общественники. На улице Георгиева специалисты Сибирской генерирующей компании меняют почти 800 метров трубопровода диаметром 273 мм. Часть теплосети проложена под проезжей частью. С работой удалось справиться за четыре дня. Директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс рассказал, что в этом году во время опрессовки на этом участке теплосети было найдено повреждение. Как раз под дорогой. А когда трубу достали, то оказалось, что она в принципе не соответствует установленным нормам: толщина ее стенки меньше 2 мм, хотя положено 8-10 мм.


"Такая труба обязательно бы лопнула в холода, и при минус тридцати ближайшие дома остались без отопления. Зимой дорогу бы раскопали и до самой весны автомобилистам пришлось бы прыгать по ямам – в морозы как следует полотно не восстановишь", – отметил он.
После ремонта теплосети специалисты компании уложили на улице Георгиева асфальтовое покрытие аналогичное тому, что было.

Но если асфальт восстановить на участке удалось без проблем, то быстро вырастить 16 срубленных берез не получится. Впрочем, конкретно на этом участке сажать деревья вообще не рекомендуется – их корни разрушают бетонные лотки и трубы, рассказал Гросс. Он также отметил, что вырубленные березы росли над теплосетью, хотя по нормам должны были быть высажены на расстоянии трех метров от нее. В СГК сообщили, что готовы высадить деревья в другом месте, где укажет администрация района.
Депутат Барнаульской городской думы Вячеслав Перерядов подчеркнул, что в этом году жители почти не жалуются на работу коммунальщиков. Это значит, их организация работы стала гораздо лучше.


"В прошлом году жители делали много замечаний ремонтникам. Не было ни ограждений, ни паспорта объекта. А теперь есть: СГК набралась опыта и на каждом объекте культура работ выросла", – сказал он. Также он отметил важность проведения благоустройства таким образом, чтобы не было необходимости доделывать что-то во время гарантийного срока.

Отметим, что СГК взяла на себя гарантии по благоустройству на срок 5 лет. Хотя по правилам после ремонтов он составляет 2 года. Если в гарантийный период на дороге появятся просадки, компания будет обязана их устранить.
Дорожное полотно на Красноармейском проспекте тоже восстановили после замены труб. Причем здесь пришлось не только вскрывать асфальт, но и перекладывать трамвайные пути. Руководитель комитета администрации города по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев подчеркнул, что на примере этого участка можно увидеть, что покрытие восстановлено, но есть локальные просадки. По этой причине за ним будут наблюдать еще месяц, а выданный ордер на ведение работ закроют только после устранения всех недочетов.
"Если мы хотим качественного восстановления дорог, нужно время. Чтобы утрамбовать землю, чтобы грунт осел. Если делать "сегодня раскопать – завтра закопать и, пожалуйста, асфальт, как на автобане", то так не получится. Мы должны работать по технологии. Да, некоторое время водители будут ездить по щебенке, но зато мы сможем качественно восстановить полотно", – отметил Сергей Войтюк, глава исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае.


Всего в этом году во время перекладки тепловых сетей СГК пришлось нарушить асфальтовое покрытие в  десятке мест. До начала отопительного сезона работы по замене теплосетей пройдут на 59 участках. На эти цели направлено 1,3 млрд рублей.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.08.2020 14:13
Гость

На Трудовом положите асфальт, а то в прошлом году еще все раскопали, а в этом так и не вернули, как было

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