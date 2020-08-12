Барнаулец украл корзинку с продуктами из магазина и поделился с другом

Подписчица сообщества "Инцидент Барнаул" рассказала о том, что мужчина украл корзинку с продуктами из местного супермаркета и поделился украденным с другом.
По словам женщины, злоумышленник выбежал из супермаркета с корзинкой и спрятал ее в кустах. Чуть позже он вернулся к месту заначки с другом.
"Вместе они забрали корзинку и в обнимку ушли, по всей видимости, на обед", – написала местная жительница.
На опубликованных в Сети фотографиях видно, что мужчины, скорее всего, находились в состоянии алкогольного опьянения. В комментариях под постом барнаульцы отметили, что хотели бы, чтобы у них был такой верный друг.
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