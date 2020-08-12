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В Бресте милиция открывала огонь на поражение по протестующим

, ИА "Амител"
В МВД объяснили, что стало причиной стрельбы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

МВД Белоруссии объяснило, почему силовики стреляли в одного из протестующих в Бресте. Комментарий ведомства опубликовало РИА "Новости".

"На сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", – написала пресс-секретарь ведомства в Telegram. 

Столкновения протестующих и силовиков в Бресте продолжались до глубокой ночи. Правоохранители не комментируют ситуацию в городе и не сообщают, сколько человек задержаны, а сколько пострадали. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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