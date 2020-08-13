Рабочие решают проблему с отводом воды у фонтана на улице Панфиловцев в Барнауле

Рабочие приступили к устройству водоотводящих лотков в зоне пешеходного фонтана на Панфиловцев. Об этом сообщает пресс-центр барнаульской мэрии.
"На прошлой неделе по итогам оперативного выездного совещания комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула было принято решение доработать конструкцию пешеходного фонтана на улице Панфиловцев – установить водоотводящие лотки по периметру чаши", – говорится в сообщении.
Работы ведут специалисты "Барнаульского ДСУ №4". Лотки должны исключить попадание воды на детскую площадку и прилегающую территорию. Фонтан возобновит работу на следующей неделе.
Ранее amic.ru писал о том, что горожане пожаловались на пешеходный фонтан на Панфиловцев. По их словам, вода заливает находящуюся рядом детскую площадку.
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