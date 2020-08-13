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Рабочие решают проблему с отводом воды у фонтана на улице Панфиловцев в Барнауле

, ИА "Амител"
Завершить работы планируют на следующей неделе

Рабочие приступили к устройству водоотводящих лотков в зоне пешеходного фонтана на Панфиловцев. Об этом сообщает пресс-центр барнаульской мэрии.

"На прошлой неделе по итогам оперативного выездного совещания комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула было принято решение доработать конструкцию пешеходного фонтана на улице Панфиловцев – установить водоотводящие лотки по периметру чаши", – говорится в сообщении.

Работы ведут специалисты "Барнаульского ДСУ №4". Лотки должны исключить попадание воды на детскую площадку и прилегающую территорию. Фонтан возобновит работу на следующей неделе. 

Ранее amic.ru писал о том, что горожане пожаловались на пешеходный фонтан на Панфиловцев. По их словам, вода заливает находящуюся рядом детскую площадку. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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