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Конец "эры хиппи" и начало сексуальной революции: фото "Вудстока" 1969 года

, ИА "Амител"
51 год назад начался один из самых знаменитых рок-фестивалей в истории
Фото: LIFE

Фото: LIFE

Легендарная Вудстокская ярмарка музыки и искусств прошла с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бетел (штат Нью-Йорк). Ее гостями стали полмиллиона человек, среди выступавших были такие исполнители, как The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие. Первоначально фестиваль был запланирован на 15-17 августа, однако продлился до 18 числа.

Из-за огромного количества желающих пробки по дороге на "Вудсток" были впечатляющими: люди оставляли свои машины и шли пешком несколько километров до места проведения фестиваля. Во время мероприятия умерло три человека: один от передозировки наркотиков, второй был сбит трактором, третий упал с высоких конструкций. Произошло два неподтвержденных рождения детей.

Фронтмен Creedence Clearwater Revival Джон Фогерти позже так высказался о мероприятии: "Поколение Вудстока? – о да, класс. Пятидесятимильная автомобильная пробка. Ни еды, ни воды, ни крыши над головой, негде спать. Льет дождь, все спят в грязи. "Мужик, это было классно!"

Приезжали на фестиваль и два фотокорреспондента журнала LIFE – Джон Доминис и Билл Эппридж. Их фотографии вы можете увидеть в нашей фотоленте.

 
Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

15.08.2020 08:49
- гость -

говнари они и есть говнари

15.08.2020 10:18
- гость -

Ты в кучу-то не вали Вудсток и какое-нибудь Нашествие.

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