Подозрительные звонки и SMS. Эксперты рассказали, как защитить деньги от мошенников

Чтобы обезопасить себя и свои деньги, нужно знать, как действуют мошенники. Например, угрозы через звонки и подозрительные SMS — лишь часть финансовых махинаций, которыми атакуют россиян. Рассмотрим несколько распространенных мошеннических приемов.

Просроченный платеж

Мошенники звонят, сообщают о просрочке, угрожают, требуют немедленно погасить долг. Растерянная жертва переводит деньги злоумышленнику.

Что делать: если вы не уверены, есть ли у вас просроченный платеж, проверьте кредитную историю на сайте Национального бюро кредитных историй. Долгов нет - можете просто заблокировать номер.

Если просрочка есть, уточните, какое коллекторское агентство представляет звонящий. Проверьте компанию в интернете — она должна иметь лицензию. Также уточните у своего кредитора, передавался ли ваш долг в коллекторское агентство. Если так, то перезвоните коллекторам по официальным телефонам, указанным на сайте компании.

Помните: даже если долг уже передали коллекторам, претензии должны решаться в суде. Кроме того, в России есть закон, позволяющий вообще не общаться с коллектором.

Код из SMS

На телефон "жертве" приходит код. После этого звонит мошенник, представляется сотрудником банка и сообщает, что якобы с вашей картой произошла "подозрительная операция" или "технический сбой". После этого угрожая блокировкой карты требует назвать цифры из SMS.

Иногда злоумышленники действуют через вирус. Он попадает на телефон, если перейти по непроверенной ссылке. Так мошенники могут вывести деньги с лицевого счета самого телефона или попасть в онлайн-банк.

Что делать: никому не сообщайте коды из SMS. Установите на телефон антивирус, а онлайн-банкинг привяжите к отдельной sim-карте.

Мошенничество с кредитами

Мошенники обещают дать кредит, но просят сначала оплатить страховку, услуги или консультацию. Получив деньги - исчезают.

Что делать: не платить. Помните: кредит или заем никогда не сопровождаются предоплатой. Не обращайтесь к частным лицам, а у компаний проверяйте лицензию. Выбирайте организацию, входящую в реестр ЦБ РФ, например, финансовую группу "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

В МФО можно выгодно получить даже крупные суммы — до 500 тысяч рублей. Например, оформив заем под залог автомобиля. Сотрудники компании оформят документы в течение часа: вы получите деньги в день обращения, а машина останется у вас.

Узнать больше о займах и кредитах и получить консультацию можно по телефону 8–800–302–83–63. А рассылка от финансовой группы "Содействие" поможет оставаться в курсе новых событий в мире финансов.

Офис финансовой группы "Содействие"

ул. Гоголя, Д. 66 (отдельный вход)

тел. 8–800–302–83–63 (звонок бесплатный)

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег.номер записи юр.лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на июль 2020 года.