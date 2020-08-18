БК "Барнаул" пополнился новыми игроками

Фото: "Алтайский спорт"
Новые баскетболисты пополнили состав клуба "Барнаул". Об этом сообщает "Алтайский спорт".
Договоры с алтайской командой подписали разыгрывающий Артём Чеваренков из "Иркута" и форвард Алексей Чиликин из клуба "Самара-СГЭУ". В прошлом сезоне в составе волжан он выиграл Кубок России. Также барнаульцы подписали контракт с центровым "Иркута" Вячеславом Ворончихиным, который ранее уже играл за "АлтайБаскет".
Остался в Барнауле один из лидеров команды Дмитрий Злобин и ряд других игроков. В предстоящем сезоне перед алтайскими баскетболистами стоит задача побороться за медали Суперлиги-2.
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