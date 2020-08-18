Более 35 млн рублей выделили на развитие лингафонных кабинетов в алтайских школах

В рамках программы "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" свыше 35 миллионов рублей выделили на приобретение 71 комплекта оборудования для лингафонных кабинетов в региональных школах. Об этом сообщает официальный сайт края.
"Технические возможности позволяют учителю вести интерактивное общение с учениками посредством чата, прослушивания диалога, направления коротких сообщений, индивидуальных заданий. Во время занятий в наушниках степень концентрации внимания ученика гораздо выше, чем во время традиционного урока. Лингафонное оборудование можно легко перемещать в любую точку школы, использовать при необходимости и на других предметах школьной программы. Школа получила дополнительную возможность улучшения качества образовательного процесса", — рассказала директор Новоромановской школы Светлана Курмаева.
Комментарии
Вот как мы раньше обходились без наушников и прочей интерактивной лабуды. И ведь выучились же.