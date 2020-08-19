Ученые назвали оптимальный возраст для похудения

Международная команда исследователей выяснила, что похудение до 40 лет может значительно увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает издание "МедиаПоток".
В исследовании приняли участие около 25 тысяч человек. Специалисты установили, что избавление от лишнего веса в возрасте от 25 до 40 лет снижает риск преждевременной смерти в два раза. По мнению ученых, средний возраст – лучшее время, чтобы похудеть.
"Полученные результаты указывают на важную возможность улучшить здоровье населения посредством первичной и вторичной профилактики ожирения, особенно в молодом возрасте", – отметили авторы научной работы.
Комментарии
А если пропустил этот возраст, что, теперь ничего не исправить?
19.08.2020 09:39
- гость -
А если пропустил этот возраст, что, теперь ничего не исправить?
конечно не исправить, 100% летальность...
А вообще я читала, чтобы кожа сохраняла дольше упругость, надо держать вес с 18 лет, вообще не получается , всю жизнь то худею, то толстею