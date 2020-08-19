Главу района избили палкой на рабочем месте в Тверской области

Глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов 19 августа подвергся нападению агрессивно настроенного местного жителя прямо на рабочем месте, сообщает Afanasy.biz.
Сельчанин ворвался в его кабинет с палкой в руках и бил чиновника, пока орудие преступления не сломалось.
Избиение попыталась прекратить замглавы Мария Осипова, за что злоумышленник оттаскал ее за волосы. Во время нападения мужчина выкрикивал ругательства и угрожал расправой.
Дубов уже написал заявление в полицию. Подозреваемого задержали. Им оказался Николай Русаков, который в тот же день устроил разгром в местном кафе. По словам очевидцев, он ворвался в заведение с лопатой и без объяснения причины крушил все вокруг.
Комментарии