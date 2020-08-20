Схема движения транспорта изменится на улице Попова в Барнауле

20 августа в Барнауле прошло совещание по проведению ремонтных работ на улице Попова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В совещании приняли участие председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев, его заместитель Валерий Ведяшкин и представители подрядных организаций.
"Изменение организации дорожного движения на данном участке связано с комплексным подходом к реконструкции. Запланирован капитальный ремонт трамвайного переезда, в связи с чем будет запрещен сквозной проезд по улице Власихинской в районе перекрестка", – предупредил Ведяшкин.
По его словам, движение будет осуществляться по встречному направлению по Попова со стороны Трактовой до переезда в сторону Балтийской. В ближайшее время установят знаки и нанесут дорожную разметку. Ограничение будет действовать до 2 сентября.
Комментарии