Двое детей из Алтайского края пострадали в ДТП на Чуйском тракте

Фото: МВД по Республике Алтай
Двое детей пострадали в аварии на 458-м километре Чуйского тракта в Майминском районе вечером 20 августа, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Столкнулись Hyundai Creta и "Лада Ларгус", которыми управляли жители Алтайского края. По предварительной информации правоохранителей, виновницей ДТП стала 42-летняя женщина, которая управляла иномаркой. Она не уступила дорогу на перекрестке.
В результате травмы получили двое детей 2020 и 2009 года рождения. Им оказали медицинскую помощь в Республиканской детской больнице.
"Оба ребенка во время движения находились в специальных удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать тяжких травм, – уточнили в полиции. – Госпитализация детям не потребовалась".
По факту аварии правоохранители проводят проверку. В отношении водителя Hyundai возбудили административное дело за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, которое пользуется преимущественным правом движения.
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