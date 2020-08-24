Грозы и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 24 августа

В понедельник, 24 августа, в Алтайском крае прогнозируется пасмурная погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.
В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Также сохранится ветер, временами его порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +20°C до +25°C. Утром туман.
В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от +20°C до +22°C. Вечером кратковременный дождь. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 8 м/с.
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