Ляйсан Утяшева напугала поклонников своей диетой

Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о своем рационе питания во время детоксикации организма. Своими выводами жена отечественного комика Павла Воли поделилась в Instagram.
По словам спортсменки, "лето – прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек". Поэтому она "дает себе шанс на детокс" и практикует интервальное голодание, а сразу после утреннего подъема и перед каждым приемом пищи обязательно выпивает стакан воды комнатной температуры.
Также гимнастка рассказала, что по утрам она 20 минут бегает на природе, а после ест на завтрак фрукты и ягоды в виде смузи или салата.
На обед Утяшева предпочитает морепродукты или филе курицы либо индейки. Дополнением к блюду служат сырые овощи.
При этом на ужин спортсменка пьет только воду. Она подчеркнула, что старается не есть после восьми вечера и ложится спать с детьми в 23:00. "Нет соблазна что-то подъесть", – аргументировала она свою привычку раннего отхода ко сну.
Также летом Утяшева отказалась от кофе, сладкой газировки и молочных коктейлей. Кроме того, трижды в неделю ведущая устраивает инфодетокс и не пользуется в эти дни телефоном, компьютером и другими устройствами.
Некоторые поклонники посчитали, что спортсменка питается слишком аскетично и морит себя голодом. Впрочем, нашлись среди подписчиков и те, кто оценил фигуру и стремления ведущей. "Фантастическая стройняшка!", "Невероятные ноги, и просто красавица", "Красотка", – написали пользователи соцсети.
Комментарии
Хорошего человека должно быть много!!!
В человеческом организме есть хорошие резервы всех необходимых минералов, витаминов и прочих полезных веществ. Но резервы ограничены и с возрастом истощаются.
Однажды при невосполнении оных начнется резкое падение иммунитета.
Кушать надо сбалансированно.
Кушать надо сбалансированно.
Только сбалансированно каждый по-своему понимает, а героиня статьи выглядит прекрасно.
24.08.2020 11:33
- гость -
здорово, что вам нравится
Главное это тело худое, все остальное не важно!
Это ж чем надо было заняться в стране вседозволенности, чтоб влупить столько бабла?
Шла бы коров кормить-доить все бы польза была