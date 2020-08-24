В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность

24 и 25 августа в Алтайском крае сохранится высокий риск пожаров, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в эти дни местами сохранится высокая пожароопасность, а наивысший пятый класс горимости ожидается в Змеиногорском и Краснощековском районах.
В это время существует повышенный риск развития лесных и степных пожаров, поэтому сотрудники МЧС призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе и не бросать непотушенные спички и сигареты.
Как ранее сообщил amic.ru, 24 августа температура воздуха в регионе достигнет +24...+29 градусов, а местами в западных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы.
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