21 многоквартирный дом Барнаула остался без горячей воды

25 августа в Барнауле жители 21 многоквартирного дома по улицам Эмилии Алексеевой и 10-й Западной остались без горячей воды, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.
Теплоресурс отключили до 20:00. За это время специалисты введут в работу теплосеть после устранения обнаруженного ранее повреждения. Как отметили в СГК, до этого жители домов получали горячую воду по резервных сетям.
Подробную карту отключений можно увидеть ниже.
Как ранее сообщил amic.ru, по планам СГК к 15 сентября Барнаул будет полностью готов к началу отопительного сезона. Коммунальщики завершат ремонт и смогут в любой момент подать тепло в квартиры горожан.
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