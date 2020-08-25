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21 многоквартирный дом Барнаула остался без горячей воды

, ИА "Амител"
Вернуть водоснабжение коммунальщики обещают к вечеру
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

25 августа в Барнауле жители 21 многоквартирного дома по улицам Эмилии Алексеевой и 10-й Западной остались без горячей воды, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

Теплоресурс отключили до 20:00. За это время специалисты введут в работу теплосеть после устранения обнаруженного ранее повреждения. Как отметили в СГК, до этого жители домов получали горячую воду по резервных сетям.

Подробную карту отключений можно увидеть ниже.

Как ранее сообщил amic.ru, по планам СГК к 15 сентября Барнаул будет полностью готов к началу отопительного сезона. Коммунальщики завершат ремонт и смогут в любой момент подать тепло в квартиры горожан.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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