Кто хочет стать миллионером. Чем занимается объединение Форекс-трейдеров

Часто люди с хорошим достатком ищут варианты, как выгодно вложить средства. Получить прибыль предлагают конторы разных уровней и направлений, в том числе биржи трейдинга. Среди них есть проверенные варианты, которые направляют участников и помогают им достичь результата. Это, например, Международное объединение Форекс-трейдеров (МОФТ).

Кто может стать трейдером?

Например, у человека хорошая работа или успешный бизнес. Он обеспечивает себя и свою семью, при этом у него есть сбережения или свободные средства, которые можно вложить в прибыльное дело. При этом у человека есть хорошая база знаний правил и алгоритмов торговли, четкое понимание работы биржи и умение планировать и анализировать. Он умеет вести статистику своих сделок, подмечать ошибки и делать выводы. Значит, у него есть все шансы стать успешным трейдером.

Что такое МОФТ?

Говоря простым языком, МОФТ – это своеобразная профсоюзная организация для участников рынка Форекс. Она объединяет тех, кто хочет быть под защитой и получать поддержку во время работы на Форексе. Сервис собирает брокеров с проверенной репутацией. Многие начинающие участники рынка так выбирают перспективную схему движения финансов: если есть на МОФТ, значит, можно доверять.

Нужно ли вступать в МОФТ?

Определенно. Если вам нужно обеспечить экономическую безопасность всех участников сделки и планировать долгосрочную работу на Форексе. После вступления в МОФТ вам предоставят в распоряжение команду – финансовых экспертов, экономистов, бухгалтеров, юристов.

К тому же при вступлении и работе с МОФТ нет взносов и комиссий. Также у участников есть возможность получать рибейт – возврат некоторой суммы в качестве бонуса. Это, кстати, важное отличие Форекса от конкурентов. При этом не имеет значения, получили вы прибыль или понесли убытки – часть потерянных денег вернуть можно.

Можно ознакомиться с многочисленными положительными отзывами о МОФТ.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.