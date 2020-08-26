Жительница Барнаула обманула вкладчиков на 50 млн рублей

Жительница Барнаула на протяжении почти трех лет обманывала людей, похитив у них под видом риелтора более 50 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
"Под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи, женщина привлекала денежные средства граждан по типу финансовой пирамиды, — уточнили в ведомстве. — В результате мошеннических действий было похищено более 50 миллионов рублей у 38 потерпевших".
Уголовное дело против нее возбудили по статье "мошенничество в особо крупном размере". Начинали его расследовать в полиции, но затем прокурор передал его в Следственный комитет.
Сейчас следователи выясняют все детали аферы. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Комментарии
Условно.
Вот здрасьте. Смошенничала на 50 лимонов, а штраф всего один, А это всего-навсего 2%. Как ребёнка в угол поставить.
А потерпевших полисменов, которые хотели отмыть бабло проверять не будут, очень интересно глянуть декларации потерпевших и суммы которые они просрали
несите ваши денежки на поле дураков...
фамилия её как?