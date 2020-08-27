В Алтайском крае сохраняется высокий спрос на ипотеку

С января по июль жители Алтайского края и Республики Алтай взяли в ВТБ более четырех тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 7 миллиардов рублей. Это на 70% больше, чем за тот же период прошлого года. Одним из факторов, который повлиял на высокий спрос, стала ипотека с господдержкой. По этой программе ВТБ провел более 650 сделок на сумму более миллиарда рублей.
"Спрос на ипотеку в регионе остается стабильно высоким. Причем это относится и к программам господдержки, и к стандартной продуктовой линейке. В текущем году мы отмечаем ежемесячный прирост объема выдач относительно результатов прошлого года. Сейчас ставки по собственным ипотечным программам банка максимально приближены к ценовым параметрам льготной ипотеки, и покупка жилья доступна значительному числу жителей края", – сказал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин.
Снижение ставок и улучшение условий по программам рефинансирования позволило клиентам других банков переоформить действующие кредиты на более выгодных условиях. В июле 23% от общего объема выдач пришлось на рефинансирование.
Кроме того, в августе ВТБ (ПАО) снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п., а также изменил требования к первоначальному взносу с 20% до 15% в рамках программы "Ипотека с господдержкой для семей с детьми".
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования Алтайского края. На 1 июля 2020 года портфель ипотечных кредитов, выданных жителям региона, превысил 22 млрд рублей.
Комментарии
Махинации есть, спроса нет, но посмеялся от души!