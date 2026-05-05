Около 228 тысяч жителей Алтайского крае признали бедными

10,9% жителей региона имеют доходы ниже прожиточного минимума

05 мая 2026, 12:04, ИА Амител

Бедность / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В 2025 году уровень бедности в Алтайском крае снизился до 10,9 % — по сравнению с 12,1 % в предыдущем году. Такие данные приводит Росстат. Это означает, что доходы ниже величины прожиточного минимума в регионе имели около 228 тысяч человек.

В региональном разрезе по Сибири самая высокая доля населения за чертой бедности зафиксирована в Туве — 18,6 %. Наилучший показатель среди сибирских регионов демонстрирует Новосибирская область, где уровень бедности составляет 7,5 %. В Республике Алтай этот показатель находится на уровне 12,3 %.

Прожиточный минимум в Алтайском крае за указанный период также изменился: в 2025 году он составлял 15 782 рубля, а в 2026 году вырос до 16 856 рублей. Ранее сообщалось, что уровень бедности в Алтайском крае снизился до 11,8%, благодаря "росту доходов и поддержке".