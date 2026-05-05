Около 228 тысяч жителей Алтайского крае признали бедными
10,9% жителей региона имеют доходы ниже прожиточного минимума
05 мая 2026, 12:04, ИА Амител
В 2025 году уровень бедности в Алтайском крае снизился до 10,9 % — по сравнению с 12,1 % в предыдущем году. Такие данные приводит Росстат. Это означает, что доходы ниже величины прожиточного минимума в регионе имели около 228 тысяч человек.
В региональном разрезе по Сибири самая высокая доля населения за чертой бедности зафиксирована в Туве — 18,6 %. Наилучший показатель среди сибирских регионов демонстрирует Новосибирская область, где уровень бедности составляет 7,5 %. В Республике Алтай этот показатель находится на уровне 12,3 %.
Прожиточный минимум в Алтайском крае за указанный период также изменился: в 2025 году он составлял 15 782 рубля, а в 2026 году вырос до 16 856 рублей. Ранее сообщалось, что уровень бедности в Алтайском крае снизился до 11,8%, благодаря "росту доходов и поддержке".
12:24:16 05-05-2026
Бедные? Нищие... В
12:46:56 05-05-2026
Снизился? По отношению к чему? Правительство не хочет попытаться прожить на прожиточный минимум?
13:00:34 05-05-2026
Это очень много,если учесть сколько у нас народу в Алтайском крае.
Ну и мы все понимаем, что ,если получает человек 16900,уже и не бедный)))
16:57:42 05-05-2026
Это лазейка. Работаешь неофициально+бизнес неофициальный, ещё и пособие всей семье положено.
01:41:29 06-05-2026
типичная семья из 4 человек, мужик зарабатывает 50 000 руб - жена не работает, двое детей. И таких нищих гораздо больше 10-12%