В ГД предложили активнее снимать кино о Великой Отечественной войне и роли Сталина
Через яркие образы и драматические сюжеты можно передать будущим поколениям правду о войне
05 мая 2026, 14:35, ИА Амител
Депутаты от КПРФ в Госдуме, совместно с сенатором-коммунистом Айратом Гибатдиновым, предложили перед годовщиной Великой Победы увеличить производство фильмов о подлинной истории Великой Отечественной войны и предоставить частичную финансовую поддержку их показу в кинотеатрах и онлайн-сервисах, сообщил "Газете.Ru" депутат от КПРФ Георгий Камнев.
«Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и объективное освещение их подвигов, а также роли руководителей СССР и военачальников того времени, является ключевой задачей. Особенно актуально это сейчас, когда некоторые недружественные страны активно создают фильмы, распространяющие ложную информацию о том, что фашизм был побежден не благодаря усилиям Советского Союза, а благодаря "союзникам во главе с США"», - отметил он.
Камнев подчеркнул, что кино может быть мощным инструментом пропаганды. Качественно снятые фильмы способны оказывать значительное влияние на зрителей, поскольку аудитория кинотеатров гораздо шире, чем у исторических исследований.
В связи с этим КПРФ предлагает увеличить количество фильмов, достоверно отображающих события Великой Отечественной войны, а также роль таких выдающихся деятелей, как Сталин, Жуков, Василевский, Конев и других, и частично субсидировать их показ в онлайн-кинотеатрах и кинотеатрах.
В обращении партии к министру культуры отмечается, что многие фильмы сегодня транслируются онлайн-платформами на коммерческой основе, а их показ в кинотеатрах может сопровождаться неоправданно высокими ценами на билеты. Частичная субсидия показа этих фильмов в онлайн-кинотеатрах, по мнению КПРФ, сделает их более доступными и популярными среди населения.
14:49:51 05-05-2026
Опомнились.
14:52:08 05-05-2026
Сталин бы не мял. Может это плохо. Может нет
15:11:22 05-05-2026
Гость (14:52:08 05-05-2026) Сталин бы не мял. Может это плохо. Может нет... Может бы победили, может и нет?
14:57:23 05-05-2026
там же давно все снято.
причем и режиссеры и актеры на войне были и все своими глазами видели, все на своих ногах прошли.
не переплюнете, точно
14:59:21 05-05-2026
Хватит уже пилить бюджетные деньги. Лучше, чем сняли фильмы про войну в СССР уже не снять! Получается либо пародия, либо искажение фактов.
18:15:28 05-05-2026
"Иди и смотри", "Батальоны просят огня", "А зори здесь тихие" и многие другие. Это фильмы были не только про войну (священную войну), но и про людей (настоящих людей), из которых можно гвозди делать. Лучше уже не снять. Современное кино красиво по картинке, но серо и убого по содержанию. Не надо сейчас снимать фильмы про ВОВ, т.к. качественно не получится. Хотя молодому поколению может и сойдет с попкорном.
18:30:30 05-05-2026
Они сражались за Родину..... Шедевр...
18:58:06 05-05-2026
Кто будет снимать и кто будет сниматься? Лицедеи, которые исключительно про бабло будут рассказывать с экрана про любовь к своей Родине, долг, совесть и подвиг? Очередная мерзкая пародия получится.
19:57:11 05-05-2026
Хотя бы прекратили от людей
Скрывать ко Дню Победы Мавзолей!
01:41:34 06-05-2026
Снимите хоть один фильм про трудармию