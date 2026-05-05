Через яркие образы и драматические сюжеты можно передать будущим поколениям правду о войне

05 мая 2026, 14:35, ИА Амител

Кино о войне / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутаты от КПРФ в Госдуме, совместно с сенатором-коммунистом Айратом Гибатдиновым, предложили перед годовщиной Великой Победы увеличить производство фильмов о подлинной истории Великой Отечественной войны и предоставить частичную финансовую поддержку их показу в кинотеатрах и онлайн-сервисах, сообщил "Газете.Ru" депутат от КПРФ Георгий Камнев.

«Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и объективное освещение их подвигов, а также роли руководителей СССР и военачальников того времени, является ключевой задачей. Особенно актуально это сейчас, когда некоторые недружественные страны активно создают фильмы, распространяющие ложную информацию о том, что фашизм был побежден не благодаря усилиям Советского Союза, а благодаря "союзникам во главе с США"», - отметил он.

Камнев подчеркнул, что кино может быть мощным инструментом пропаганды. Качественно снятые фильмы способны оказывать значительное влияние на зрителей, поскольку аудитория кинотеатров гораздо шире, чем у исторических исследований.

В связи с этим КПРФ предлагает увеличить количество фильмов, достоверно отображающих события Великой Отечественной войны, а также роль таких выдающихся деятелей, как Сталин, Жуков, Василевский, Конев и других, и частично субсидировать их показ в онлайн-кинотеатрах и кинотеатрах.

В обращении партии к министру культуры отмечается, что многие фильмы сегодня транслируются онлайн-платформами на коммерческой основе, а их показ в кинотеатрах может сопровождаться неоправданно высокими ценами на билеты. Частичная субсидия показа этих фильмов в онлайн-кинотеатрах, по мнению КПРФ, сделает их более доступными и популярными среди населения.