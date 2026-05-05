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В ГД предложили активнее снимать кино о Великой Отечественной войне и роли Сталина

Через яркие образы и драматические сюжеты можно передать будущим поколениям правду о войне

05 мая 2026, 14:35, ИА Амител

Кино о войне / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Кино о войне / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутаты от КПРФ в Госдуме, совместно с сенатором-коммунистом Айратом Гибатдиновым, предложили перед годовщиной Великой Победы увеличить производство фильмов о подлинной истории Великой Отечественной войны и предоставить частичную финансовую поддержку их показу в кинотеатрах и онлайн-сервисах, сообщил "Газете.Ru" депутат от КПРФ Георгий Камнев.

«Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и объективное освещение их подвигов, а также роли руководителей СССР и военачальников того времени, является ключевой задачей. Особенно актуально это сейчас, когда некоторые недружественные страны активно создают фильмы, распространяющие ложную информацию о том, что фашизм был побежден не благодаря усилиям Советского Союза, а благодаря "союзникам во главе с США"», - отметил он.

Камнев подчеркнул, что кино может быть мощным инструментом пропаганды. Качественно снятые фильмы способны оказывать значительное влияние на зрителей, поскольку аудитория кинотеатров гораздо шире, чем у исторических исследований.

В связи с этим КПРФ предлагает увеличить количество фильмов, достоверно отображающих события Великой Отечественной войны, а также роль таких выдающихся деятелей, как Сталин, Жуков, Василевский, Конев и других, и частично субсидировать их показ в онлайн-кинотеатрах и кинотеатрах.

В обращении партии к министру культуры отмечается, что многие фильмы сегодня транслируются онлайн-платформами на коммерческой основе, а их показ в кинотеатрах может сопровождаться неоправданно высокими ценами на билеты. Частичная субсидия показа этих фильмов в онлайн-кинотеатрах, по мнению КПРФ, сделает их более доступными и популярными среди населения.

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Россия День Победы Великая Отечественная война Факты о ВОВ
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Комментарии 10

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Гость

14:49:51 05-05-2026

Опомнились.

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Гость

14:52:08 05-05-2026

Сталин бы не мял. Может это плохо. Может нет

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Гость

15:11:22 05-05-2026

Гость (14:52:08 05-05-2026) Сталин бы не мял. Может это плохо. Может нет... Может бы победили, может и нет?

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Гость

14:57:23 05-05-2026

там же давно все снято.
причем и режиссеры и актеры на войне были и все своими глазами видели, все на своих ногах прошли.
не переплюнете, точно

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Гость

14:59:21 05-05-2026

Хватит уже пилить бюджетные деньги. Лучше, чем сняли фильмы про войну в СССР уже не снять! Получается либо пародия, либо искажение фактов.

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Гость

18:15:28 05-05-2026

"Иди и смотри", "Батальоны просят огня", "А зори здесь тихие" и многие другие. Это фильмы были не только про войну (священную войну), но и про людей (настоящих людей), из которых можно гвозди делать. Лучше уже не снять. Современное кино красиво по картинке, но серо и убого по содержанию. Не надо сейчас снимать фильмы про ВОВ, т.к. качественно не получится. Хотя молодому поколению может и сойдет с попкорном.

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Иван

18:30:30 05-05-2026

Они сражались за Родину..... Шедевр...

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Гость

18:58:06 05-05-2026

Кто будет снимать и кто будет сниматься? Лицедеи, которые исключительно про бабло будут рассказывать с экрана про любовь к своей Родине, долг, совесть и подвиг? Очередная мерзкая пародия получится.

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Гость

19:57:11 05-05-2026

Хотя бы прекратили от людей
Скрывать ко Дню Победы Мавзолей!

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Волк

01:41:34 06-05-2026

Снимите хоть один фильм про трудармию

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