Блогер Лерчек прошла четвертый курс лечения от рака желудка
Возлюбленный блогерши Луис Сквиччиарини отметил, что Валерия изо всех сил старается сохранять бодрость духа
05 мая 2026, 16:17, ИА Амител
4 мая возлюбленный Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность компании признана в России экстремистской и запрещена) о том, что блогер прошла четвертый курс химиотерапии в рамках лечения онкологического заболевания. Подробности сообщают "Известия".
«У Леры прошла четвертая химия, она изо всех сил пытается сохранить бодрость духа», — отметил он.
Чекалиной диагностирован рак желудка IV стадии. Лечение проходит в НМИЦ онкологии имени Блохина. Всего ей предстоит пройти девять курсов химиотерапии и иммунной терапии. Сама блогер подтвердила это в опубликованном видео:
«Сегодня у меня четвертая химия из девяти. Это значит, что практически половина пути проделана».
Параллельно стало известно о развитии ситуации вокруг бывшего супруга Лерчек — Артема Чекалина. Он был приговорен 13 апреля к семи годам колонии общего режима по делу о выводе средств в ОАЭ по поддельным документам.
Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 194 млн рублей. 27 апреля Чекалин выплатил налоговой 900 млн рублей, а его защита заявила о намерении обжаловать приговор.
09:34:25 06-05-2026
земля пухом. не она первая не она последняя. кто это вообще, о каждом больном из больниц если писать то никаких интернетов не хватит.
11:42:06 06-05-2026
Гость (09:34:25 06-05-2026) земля пухом. не она первая не она последняя. кто это вообще,... Несколько дней назад столичная блогерша в одном из московских спортзалов сняла похожую на Лерчек девушку. Дама занималась в компании с мужчиной, похожим на возлюбленного Лерчек - аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. Пара проводила в зале стандартную тренировку с гантелями на мышцы спины, бицепсы, трицепсы.
Видео блогерша выложила в Сети. Оно собрало сотни недоуменных комментариев. Большинство подписчиков удивлялись, каким образом, проходящая сейчас химиотерапию из-за метастаз в том числе и в позвонках Лерчек могла спокойно тренировать спину. Еще и с утяжелением в виде гантелей.
Так что рано радуетесь. Она живее всех живых, а тебя разводит как лоха.
14:48:49 06-05-2026
Она разве не выздоровела еще? Я думал, что уже объявили, что чудо случилось и опухоль самоликвидировалась.