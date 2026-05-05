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Блогер Лерчек прошла четвертый курс лечения от рака желудка

Возлюбленный блогерши Луис Сквиччиарини отметил, что Валерия изо всех сил старается сохранять бодрость духа

05 мая 2026, 16:17, ИА Амител

Валерия Чекалина / Фото: скриншот с YouTube
Валерия Чекалина / Фото: скриншот с YouTube

4 мая возлюбленный Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность компании признана в России экстремистской и запрещена) о том, что блогер прошла четвертый курс химиотерапии в рамках лечения онкологического заболевания. Подробности сообщают "Известия".

«У Леры прошла четвертая химия, она изо всех сил пытается сохранить бодрость духа», — отметил он.

Чекалиной диагностирован рак желудка IV стадии. Лечение проходит в НМИЦ онкологии имени Блохина. Всего ей предстоит пройти девять курсов химиотерапии и иммунной терапии. Сама блогер подтвердила это в опубликованном видео:

«Сегодня у меня четвертая химия из девяти. Это значит, что практически половина пути проделана».

Параллельно стало известно о развитии ситуации вокруг бывшего супруга Лерчек — Артема Чекалина. Он был приговорен 13 апреля к семи годам колонии общего режима по делу о выводе средств в ОАЭ по поддельным документам.

Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 194 млн рублей. 27 апреля Чекалин выплатил налоговой 900 млн рублей, а его защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Блогер Лерчек / Фото: gosha_kamaev / Instagram (владелец — компания Met,a признана в России экстремистской и запрещена)

Состояние блогерши Лерчек ухудшилось после химиотерапии

Несмотря на тяжелое самочувствие, она пытается продолжать работу и решать текущие вопросы
НОВОСТИОбщество

Здоровье блогеры онкология
       

Комментарии 3

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Гость

09:34:25 06-05-2026

земля пухом. не она первая не она последняя. кто это вообще, о каждом больном из больниц если писать то никаких интернетов не хватит.

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Гость

11:42:06 06-05-2026

Гость (09:34:25 06-05-2026) земля пухом. не она первая не она последняя. кто это вообще,... Несколько дней назад столичная блогерша в одном из московских спортзалов сняла похожую на Лерчек девушку. Дама занималась в компании с мужчиной, похожим на возлюбленного Лерчек - аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. Пара проводила в зале стандартную тренировку с гантелями на мышцы спины, бицепсы, трицепсы.

Видео блогерша выложила в Сети. Оно собрало сотни недоуменных комментариев. Большинство подписчиков удивлялись, каким образом, проходящая сейчас химиотерапию из-за метастаз в том числе и в позвонках Лерчек могла спокойно тренировать спину. Еще и с утяжелением в виде гантелей.

Так что рано радуетесь. Она живее всех живых, а тебя разводит как лоха.

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Гость

14:48:49 06-05-2026

Она разве не выздоровела еще? Я думал, что уже объявили, что чудо случилось и опухоль самоликвидировалась.

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