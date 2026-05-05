Блогер Лерчек прошла четвертый курс лечения от рака желудка

Возлюбленный блогерши Луис Сквиччиарини отметил, что Валерия изо всех сил старается сохранять бодрость духа

05 мая 2026, 16:17, ИА Амител

Валерия Чекалина / Фото: скриншот с YouTube

4 мая возлюбленный Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность компании признана в России экстремистской и запрещена) о том, что блогер прошла четвертый курс химиотерапии в рамках лечения онкологического заболевания. Подробности сообщают "Известия".

«У Леры прошла четвертая химия, она изо всех сил пытается сохранить бодрость духа», — отметил он.

Чекалиной диагностирован рак желудка IV стадии. Лечение проходит в НМИЦ онкологии имени Блохина. Всего ей предстоит пройти девять курсов химиотерапии и иммунной терапии. Сама блогер подтвердила это в опубликованном видео:

«Сегодня у меня четвертая химия из девяти. Это значит, что практически половина пути проделана».

Параллельно стало известно о развитии ситуации вокруг бывшего супруга Лерчек — Артема Чекалина. Он был приговорен 13 апреля к семи годам колонии общего режима по делу о выводе средств в ОАЭ по поддельным документам.

Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 194 млн рублей. 27 апреля Чекалин выплатил налоговой 900 млн рублей, а его защита заявила о намерении обжаловать приговор.