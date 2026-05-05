Праздичные дни будут весьма теплыми, однако ожидаются дожди

05 мая 2026, 14:43, ИА Амител

На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

В 2026 году выходные, посвященные празднованию 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в плане погоды разделятся на два периода - жарко и холодно. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

В субботу, 9 мая, ожидается +27 градусов и небольшой дождь. В воскресенье погода уже начнет портиться и столбики термометров покажут +21 градус.

В понедельник, 11 мая, резко похолодает до +11 градусов. Такая погода продлится несколько дней - до 14 мая, с этого дня в край придет потепление.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему, есть расхождения в градусах. К примеру, 9 мая будет +22 градуса, а не +27 градусов.

Тоже прогнозируется похолодание до +11 градусов с понедельника, которое продлится до 14 мая.