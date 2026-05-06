В лицее Барнаула дети нашли плесень на хлебе
Комитет по образованию взял ситуацию на контроль
06 мая 2026, 09:29, ИА Амител
Обучающиеся лицея № 130 в Барнауле обнаружили на хлебе следы плесени, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "Вконтакте". Порченый продукт попал на стол к детям — несмотря на явные признаки порчи.
Комитет по образованию города взял ситуацию на контроль. В администрации уточнили, что ранее никаких обращений по поводу некачественных продуктов питания из лицея не поступало.
«В настоящее время комитетом совместно с комбинатом организована служебная проверка. Ее цель — установить точную причину сложившейся ситуации: была ли нарушена технология хранения продукции непосредственно в школе, либо имел место сбой на этапе доставки», - указано в сообщении профильного комитета.
По итогам проверки будет дана объективная оценка действиям всех ответственных лиц. Ранее стало известно, что суп с личинкой получил студент-льготник в столовой алтайского колледжа. Обстоятельства, при которых посторонний объект мог оказаться в пище, не уточняются.
09:31:29 06-05-2026
"Глобус" - поставщик?
09:31:31 06-05-2026
Какие ноне нежные пошли короеды! Отковырнул вилочкой и кушай!
09:38:12 06-05-2026
из дома принесли подкинули
09:50:23 06-05-2026
Да, помню было такое задание на уроке биологии. В микроскоп разглядывали.
10:17:03 06-05-2026
Не редко бывает купленный в магазине вчерашний батон (по бирке) а так как он весит 300-350 грам то его можно сесть за пару дней. Но вот беда на следующий день по нему уже плесень черная потопталась. Где его возили и хранили если на третий день уже не съедобный. И почему плесень черная стала раньше в прошлом веке ))) была белая ну или зеленая на вид она казалась полезней. Кстати домашней выпечки хлеб неделю без последствий лежит.
10:49:13 06-05-2026
Храню хлеб в морозильной камере, ни одна плесень не выживает, а после заморозке хлеб становится полезней.
12:23:54 06-05-2026
Сыр с плесенью... Хлеб с плесенью... Не страшно... Иногда хлеб долго дома хранится - плесневеет.... Плесень удалил остальное скушал... Ничего страшного...
16:14:48 06-05-2026
Иван (12:23:54 06-05-2026) Сыр с плесенью... Хлеб с плесенью... Не страшно... Иногда хл... Ерунду не говорите, любая плесень выделяет токсины в продукт. Не случайно из пенициллиновых грибов стали делать антибиотик. И если плесень уже видно невооруженным глазом, то она есть уже по всему продукту, и тем более её токсины.
14:20:48 06-05-2026
Плесень, образованная пенициллином, имеет зеленоватый оттенок.
О здоровье детей заботятся. :-)