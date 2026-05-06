В лицее Барнаула дети нашли плесень на хлебе

Комитет по образованию взял ситуацию на контроль

06 мая 2026, 09:29, ИА Амител

Хлеб с плесенью / Фото: "Инцидент Барнаул"

Обучающиеся лицея № 130 в Барнауле обнаружили на хлебе следы плесени, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "Вконтакте". Порченый продукт попал на стол к детям — несмотря на явные признаки порчи.

Комитет по образованию города взял ситуацию на контроль. В администрации уточнили, что ранее никаких обращений по поводу некачественных продуктов питания из лицея не поступало.

«В настоящее время комитетом совместно с комбинатом организована служебная проверка. Ее цель — установить точную причину сложившейся ситуации: была ли нарушена технология хранения продукции непосредственно в школе, либо имел место сбой на этапе доставки», - указано в сообщении профильного комитета.

По итогам проверки будет дана объективная оценка действиям всех ответственных лиц. Ранее стало известно, что суп с личинкой получил студент-льготник в столовой алтайского колледжа. Обстоятельства, при которых посторонний объект мог оказаться в пище, не уточняются.