НОВОСТИОбщество

Белая черемуха и красные тюльпаны. Барнаул расцвел к праздникам

Город накрыла волна цветения: вслед за черемухой распускаются яблони

06 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Цветущий Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул встречает май в нежных и ярких оттенках. После первых жарких дней в городе активно зацвели деревья и цветы: на улицах благоухает черемуха, ярко выделяется розовый миндаль, а на клумбах появились первые тюльпаны.

Яблони пока только набирают силу — их нежные бутоны начинают раскрываться. Но уже совсем скоро аллеи могут покрыться пышными цветущими облаками.

Погода тоже располагает к прогулкам: солнце, тепло и легкий ветер создают почти праздничное настроение. Похоже, к 9 Мая Барнаул подойдет в самом торжественном весеннем убранстве.

Празднование 9 Мая в Барнауле / Фото: amic.ru

Концерты, выставки и салюты. Какие мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в Барнауле

Праздничные события начнутся 6 мая и продлятся до 9 мая, охватив все районы города
НОВОСТИОбщество

Барнаул фоторепортажи природа
       

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

08:44:30 06-05-2026

Яблони не вслед, а вперед черемухи цветут.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:19:49 06-05-2026

и даже Ленин выглядит моложе.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мавруша

09:29:38 06-05-2026

Какая красота!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров