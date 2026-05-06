Белая черемуха и красные тюльпаны. Барнаул расцвел к праздникам
Город накрыла волна цветения: вслед за черемухой распускаются яблони
06 мая 2026, 07:00, ИА Амител
Цветущий Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Барнаул встречает май в нежных и ярких оттенках. После первых жарких дней в городе активно зацвели деревья и цветы: на улицах благоухает черемуха, ярко выделяется розовый миндаль, а на клумбах появились первые тюльпаны.
Яблони пока только набирают силу — их нежные бутоны начинают раскрываться. Но уже совсем скоро аллеи могут покрыться пышными цветущими облаками.
Погода тоже располагает к прогулкам: солнце, тепло и легкий ветер создают почти праздничное настроение. Похоже, к 9 Мая Барнаул подойдет в самом торжественном весеннем убранстве.
08:44:30 06-05-2026
Яблони не вслед, а вперед черемухи цветут.
09:19:49 06-05-2026
и даже Ленин выглядит моложе.
09:29:38 06-05-2026
Какая красота!