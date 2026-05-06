Белая черемуха и красные тюльпаны. Барнаул расцвел к праздникам

Город накрыла волна цветения: вслед за черемухой распускаются яблони

06 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Цветущий Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул встречает май в нежных и ярких оттенках. После первых жарких дней в городе активно зацвели деревья и цветы: на улицах благоухает черемуха, ярко выделяется розовый миндаль, а на клумбах появились первые тюльпаны.

Яблони пока только набирают силу — их нежные бутоны начинают раскрываться. Но уже совсем скоро аллеи могут покрыться пышными цветущими облаками.

Погода тоже располагает к прогулкам: солнце, тепло и легкий ветер создают почти праздничное настроение. Похоже, к 9 Мая Барнаул подойдет в самом торжественном весеннем убранстве.