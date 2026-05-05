Госавтоинспекция опровергла слухи об усилении штрафов для россиян с мая

В ведомстве напомнили, что административная ответственность в сфере дорожного движения регулируется федеральным законодательством

05 мая 2026, 12:23, ИА Амител

Сотрудник ГАИ оформляет протокол / Фото: amic.ru

4 мая Госавтоинспекция в мессенджере "Макс" опровергла распространяющуюся в интернете и социальных сетях информацию о якобы усилении с мая текущего года ответственности для автомобилистов за нарушение правил дорожного движения.

Ранее ряд СМИ сообщили, что с 1 мая вступили в силу поправки в КоАП, предусматривающие существенное увеличение штрафов для водителей. В публикациях утверждалось, в частности, что выросли суммы взысканий за превышение скорости, неправильную парковку и езду без ОСАГО, появился штраф за агрессивное вождение, а камеры фиксации нарушений начали отслеживать новые виды правонарушений.

«Административная ответственность в сфере безопасности дорожного движения регулируется федеральным законодательством. О планируемых изменениях можно узнать на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденные нормативные акты публикуются на официальном интернет‑портале правовой информации», - указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что штрафы за съемку охраняемых объектов и беспилотников ввели в Алтайском крае. Речь идет о запретах, действующих в рамках режима базовой готовности.



