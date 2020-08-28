Пятница, 28 Август, 08:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,24
€ 89
19°

975576 +0
Обь
151см -9


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Брэд Питт завел новый роман после развода с Анджелиной Джоли

, ИА "Амител"
СМИ сообщили об отношениях артиста с немецкой моделью Николь Потуральски

Николь Потуральски / Фото: instagram.com/nico.potur

56-летний голливудский актер Брэд Питт после расставания с Анджелиной Джоди завел роман с немецкой моделью Николь Потуральски, пишет Daily Mail.

Источник издания утверждает, что их видели целующимися и ведущими себя "как влюбленные подростки". Якобы, пара превосходно проводит время в особняке Питта, в котором он сыграл свадьбу с Джоли.

О Потуральски известно, что ей 27 лет. Она появлялась на обложках модных журналов, в том числе Cosmopolitan и ELLE, а также участвовала в модных показах во многих странах, в том числе в США, Франции, Италии и Германии. Она говорит на пяти языках и воспитывает сына.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. У них шестеро детей, трое из которых приемные. Через два года Джоли подала на развод из-за несогласия с воспитательными методами супруга. 

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.08.2020 08:37
- гость -

Пот уральски

с Тагила штоль?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
08:32
Жителям сел Зудилово и Новокраюшкино на Алтае, где вводили режим ЧС, вернули воду 0
08:16
Путин заявил, что пик проблем в экономике России пройден 4
08:03
"Попали в мясорубку". Почему фермеры Алтайского края готовятся массово вырезать скот 1
07:58
"Диктант Победы" в 2020 году. Когда пройдет и как на него попасть? 0
07:30
Тяжело, жарко и нечем дышать. Как будни пожарных выглядят изнутри (защитного костюма) 0
07:15
"Довод", "Мулан". Долгожданные фильмы 2020 года, которые покажут в сентябре 3
07:01
Квартира в центре города. Чем хороша одна из самых "свежих" новостроек в Новоалтайске 4
06:49
Брэд Питт завел новый роман после развода с Анджелиной Джоли 1
06:34
Мэрия Барнаула выделила 5 млн рублей на реконструкцию проблемного перекрестка 14
06:21
Соболев помирился с Дзюбой и сообщил об этом Черчесову 2
06:05
Ливни, грозы и дожди. О погоде в Алтайском крае 28 августа 0
23:42
Такой день. Изменения в законе о маткапитале и задержание шпиона в Барнауле 2
23:14
Адвоката из Республики Алтай осудят за мошенничество с оплатой услуг 0
22:47
Вячеслав Франк поручил возобновить уроки "Барнауловедения" 4
22:12
Жерар Депардье ликвидирует компанию в Новосибирске 1
21:39
"И так сойдет". Ремонт асфальта в лужах после дождя удивил барнаульцев 4
21:09
Хоккеисты "Динамо-Алтай" разгромили соперников в контрольном матче 0
20:39
Четырехлетняя девочка на ходу выпала из машины в Горном Алтае 0
20:06
В Барнауле завершился купальный сезон 0
19:30
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 151 0
19:04
Житель Алтайского края врезался в лошадь 1
18:39
Виктор Томенко поздравил учителей с началом учебного года 1
18:09
Буквы "Барнаул Орденоносный" восстановят 5
17:55
ДТП с автобусом спровоцировало пробку в Барнауле 3
17:41
В Алтайском крае заболевших ОРВИ пока не будут тестировать на COVID-19 16
17:30
"Торговля родиной". Полковник полиции прокомментировал задержание военного в Барнауле 11
17:17
Жительница Барнаула стала "Первой леди Евразии" 6
17:05
"Россия 24" покажет большое интервью с Владимиром Путиным 11
16:52
Барнаульские подростки разбили припаркованный автомобиль. Видео 7
16:40
МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального 9
16:27
Песков прокомментировал столкновение военных России и США в Сирии 7
16:15
От саженца до бора. Холдинг "Алтайлес" высаживает хвойные деревья в районах Алтая 3
16:05
В Алтайском крае трое мужчин погибли при попытке слить бензин на АЗС 3
15:54
Не дождался 9 утра. Барнаулец пытался взломать винный магазин 1
15:42
АКЗС утвердило призыв сделать Барнаул "Городом трудовой доблести" 5
15:31
Раскрыта личность задержанного за госизмену алтайского военного 22
15:18
Долги россиянам будут списывать бесплатно 5
15:05
Выпускница АлтГТУ вошла в число лучших WEB-разработчиков страны 0
14:57
В России выявили более 4,7 тысячи зараженных коронавирусом 0
14:43
Познер назвал преимуществом "отсталость" России от европейских стран 8
14:30
Моя история – драма. Как украинец выступает за Алтай и тренирует женскую сборную Китая 2
14:17
Более 16 тысяч жителей Алтайского края уже поставили прививку от гриппа 3
14:03
В Алтайском крае сохраняется высокий спрос на ипотеку 2
13:51
Алтайские биологи выпустили на волю 10 краснокнижных ящериц 2
13:40
Военного задержали в Барнауле за передачу гостайны украинской разведке. Подробности 28
13:28
Осенняя погода придет в Россию позднее, чем обычно 1
13:16
Нодар Шония станет почетным гражданином Барнаула 31
13:04
В надежных руках. В продленке "Магис" ребенка заберут из школы и помогут с уроками 12
12:53
Экс-владельца барнаульского "Сибэнергомаша" осудят за присвоение 1,7 млрд рублей 8
12:40
Способов использования регионального маткапитала в Алтайском крае стало больше 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.