Брэд Питт завел новый роман после развода с Анджелиной Джоли

Николь Потуральски / Фото: instagram.com/nico.potur
56-летний голливудский актер Брэд Питт после расставания с Анджелиной Джоди завел роман с немецкой моделью Николь Потуральски, пишет Daily Mail.
Источник издания утверждает, что их видели целующимися и ведущими себя "как влюбленные подростки". Якобы, пара превосходно проводит время в особняке Питта, в котором он сыграл свадьбу с Джоли.
О Потуральски известно, что ей 27 лет. Она появлялась на обложках модных журналов, в том числе Cosmopolitan и ELLE, а также участвовала в модных показах во многих странах, в том числе в США, Франции, Италии и Германии. Она говорит на пяти языках и воспитывает сына.
Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. У них шестеро детей, трое из которых приемные. Через два года Джоли подала на развод из-за несогласия с воспитательными методами супруга.
Комментарии
Пот уральски
с Тагила штоль?