Электронные дипломы могут появиться в российских вузах

Министерство образования и науки РФ рассматривает вопрос внедрения электронных дипломов в вузах по аналогии с электронными трудовыми книжками, сообщил руководитель ведомства Валерий Фальков.
"Я думаю, что появятся (электронные дипломы, – прим. ред.), но мы, если честно сказать, пока прорабатываем этот вопрос. Я поэтому не буду обещать преждевременно", – цитирует министра РИА "Новости".
Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что не планируют переносить начало нового учебного года в вузах на поздний срок из-за пандемии. Кроме того, к учебе смогут приступить и иностранные студенты, но после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора.
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