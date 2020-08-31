Власти Алтайского края продали "Цветы Алтая" бийскому предпринимателю

Власти Алтайского края нашли покупателя для компании "Цветы Алтая", находившейся в краевой собственности, сообщает "Политсибру".
Конкурс состоялся 27 августа, всего управление имущественных отношений Алтайского края выставило на продажу 8055 акций. Заявки подали четыре компании: ИП Неверов В.А. из Бийска, ООО "Профинструмент" и "Витамин продукт" из Барнаула, а также ООО "Фром вайлд" из села Лесное.
Победителем конкурса стал индивидуальный предприниматель, который забрал фирму за 21,36 млн рублей. При этом заявка Неверова изначально была отозвана, однако позднее ИП вошел в число допущенных.
ИП Неверов В.А. занимается арендой и управлением недвижимостью, оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Кроме того, предприниматель также является совладельцем ООО "Вектор".
Ранее получить контроль над предприятием хотел депутат АКЗС Алберт Лунев, одно из предприятий которого занимается переработкой облепихи. Позднее парламентарий заявил, что участия в конкурсе он принимать не собирается.
Напомним, что ОАО "Агрофирма "Цветы Алтая" располагается в Барнаульском плодопитомнике, занимая площадь боле 695 га. Ежегодно компания выпускает порядка 120 тысяч ягодных саженцев, 150 тысяч саженцев лесодекоративных культур, а также около 50 тысяч единиц овощной и цветочной рассады.
Комментарии
хорошая политика у властей АК, ничего не скажешь. Главный девиз наверное продай все что только можно и что нельзя тоже можно) Аэропорт, дворец спорта, тепличный комплекс Спутник, Цветы Алтая, что следующее? или кто?