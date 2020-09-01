Предприниматели из сел Алтайского края получат субсидии на развитие туризма

1 сентября в Алтайском крае начался прием заявок на субсидии в сфере сельского туризма. Деньги пойдут на компенсацию части затрат на строительство и ремонт гостевых домов, включая работы, которые связаны с проведением коммуникаций, пишет официальный сайт региона.
"В том числе могут компенсироваться понесенные расходы на обустройство территории сельского гостевого дома, строительство и реконструкцию расположенных на ней хозяйственных и бытовых построек, за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством в связи с занятием сельским туризмом", – рассказали в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
Господдержка оказывается на конкурсной основе, а ее размер не превышает 350 тысяч рублей на одного получателя.
Прием заявок продлится до 31 октября 2020 года.
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